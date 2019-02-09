Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Кардифф (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Кардифф
|20:30
|Борнмут
|Саутгемптон
|09.02.19
|Кардифф
|Сыгранные
|Арсенал
|2 - 129.01.19
|Кардифф
|Ньюкасл
|3 - 019.01.19
|Кардифф
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Игроки "Кардиффа" вышли на матч в футболках с изображением пропавшего нападающего Салы
На игру против "Борнмута" футболисты валлийского клуба вышли в особенной форме: на футболках был изображён Эмилиано Сала, самолёт которого пропал, когда игрок летел в Великобританию из Франции.
Матч начался с минуты молчания
"Самая сложная игра в карьере". "Нант" простился с Салой
?#CityAsOne pic.twitter.com/51xrsMxtTB— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) February 2, 2019
Матч начался с минуты молчания
#CityAsOne pic.twitter.com/bapRFloWKI— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) February 2, 2019
"Самая сложная игра в карьере". "Нант" простился с Салой
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