Кардифф (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Кардифф20:30Борнмут
Саутгемптон09.02.19Кардифф
Сыгранные
Арсенал2 - 129.01.19Кардифф
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф

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Игроки "Кардиффа" вышли на матч в футболках с изображением пропавшего нападающего Салы

На игру против "Борнмута" футболисты валлийского клуба вышли в особенной форме: на футболках был изображён Эмилиано Сала, самолёт которого пропал, когда игрок летел в Великобританию из Франции.


Матч начался с минуты молчания



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Теги: Кардифф Сала
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