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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Эффект дежа-вю: очередная ошибка Де Хеа приблизила «Манчестер Юнайтед» к провалу

«Манчестер Юнайтед» в 36-м туре АПЛ нужно было обязательно обыгрывать «Челси», чтобы повысить шансы на финиш в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» были близки к нужному результату, но очередная дошибка Давида де Хеа стоила «МЮ» очков. Теперь подопечным Уле-Гуннара Сульшера нужно чудо. Rusfootball.info – о центральном матче тура в Англии.

Эффект дежа-вю: очередная ошибка Де Хеа приблизила «Манчестер Юнайтед» к провалу


После «медового месяца» Сульшера и «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» наступило уныние. Команда потерпела три поражения подряд во всех турнирах с общим счётом 0:9. За это время «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов, а также проиграл дерби. Прибавим сюда ещё и полное фиаско в матче с «Эвертоном» (0:4) после которого Сульшер высказался довольно жёстко. «Я буду успешным в этом клубе. Но есть игроки, которые не разделят со мной этот успех», - заявил норвежец.

У «МЮ» был прекрасный шанс реабилитироваться за серию неудач, а также приблизиться к Лиге чемпионов. В этом сезоне «Арсенал», «Челси» и «МЮ» словно решили сыграть в поддавки. Клубы, претендующие на финиш в топ-4 и попадение в Лигу чемпионов, играют в последнее время просто отвратительно. «Челси» в пяти последних матчах одержал лишь две победы, а «МЮ» и «Арсенал» - по одной.


Борьба в АПЛ за место в топ-4


Очередной подарок «красным дьяволам» днём преподнесли «канониры», которые проиграли «Лестеру» со счётом 0:3. В случае победы над «Челси» манкунианцы бы вышли на третье место и заняли «поул-позишн» в борьбе за финиш в лигочемпионской зоне.

Подарок для именинника

Сульшер вновь прибег к определённой ротации состава. Главным сюрпризом стало возвращение в стартовый состав Хуана Маты, который сегодня отпраздновал 31-й день рождения. Испанец в последнее время появлялся на поле нечасто, но его выход на матч против бывшего клуба явно себя оправдал. Именно Мата открыл счёт после классной многоходовки в дебютном отрезке матча. Стоит отметить классный завершающий удар испанца: в решающий момент он сыграл гораздо хладнокровнее, чем форварды «МЮ», которые в концовке сезона к своим моментам относятся безответственно.

Ещё более полезно действовал Андер Эррера, который, по слухам, близок к переходу в «ПСЖ». Баск буквально «выжег» центр поля, да ещё и отдал 64 передачи (второй показатель в команде), 89% которых были точными.


Сульшер и Эррера


В целом, «МЮ» удалось выиграть центр поля у соперника. То ли Маурицио Сарри в Англии действительно эволюционирует, то ли «Юнайтед» сумел нарушить планы гостей, но «Челси» даже проиграл по владению мячом (48% – 52%). Более того, гости даже отдали меньше передач, чем соперник, что совсем несвойственно для Сарри (487-454).

Хозяева сыграли довольно смело и агрессивно, задействуя высокий прессинг. При этом Маркус Рэшфорд регулярно опускался вниз, а Ромелу Лукаку оставался на острие. Видимо, в этом и был замысел Сульшера, сосредоточившего силы в центре поля. Традиционного преимущества «Челси» в центре, позволяющего лондонцам играть в «Саррибол», на этот раз не было. В свою очередь «синие» сыграли в контратакующий футбол, превратив Эдена Азара фактически во второго форварда. Гонсало Игуаин отвлекал внимание защитников «МЮ», а Азар за счёт этого получал свободное пространство.


Усреднённые позиции игроков "МЮ" и "Челси"


В целом, получилось неплохо, «Челси» постоянно задействовал Эдена, а бельгиец встретился с мячом 71 раз (больше в составе гостей только у Маркоса Алонсо).


Тепловая карта Азара


Подарок для гостей

Хозяева после забитого мяча довольно удачно сдерживали атаки соперника, а у «Челси» толком и не было моментов. «МЮ» в такой игре было комфортно: в контратаках появлялись отличные шансы, чтобы развить преимущество. Но в итоге всё закончилось плачевно: перед перерывом Де Хеа неудачно отбил простой удар Антонио Рюдигера перед собой, а Алонсо с пары метров переправил мяч в ворота.

Очередная ошибка испанского голкипера в итоге стала роковой. «МЮ» уже толком так и не сумел вернуться в игру, хотя и владел территориальным преимуществом. Ошибки де Хеа сейчас очень дорого обходятся «МЮ», так было и в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов, когда «красные дьяволы» весьма неплохо начали. Так произошло и теперь.

По данным OptaStat, де Хеа в четырёх последних матчах допустил уже три результативные ошибки. Столько же ошибок испанец допустил в предыдущих 123 матчах. Удивительным образом получается так, что лучший игрок «МЮ» последних лет перечеркнул все успехи команды в последние месяцы.

Теперь «Манчестер Юнайтед» для попадания в топ-4 нужно чудо. В случае равенства очков выше окажется «Челси». А это значит, что лондонцам будет достаточно одержать хотя бы одну победу на финише сезона, чтобы оставить позади «МЮ». И это ещё без учёта «Арсенала», который опережает «Юнайтед» на одно очко.

Заключительные матчи команд:

«Хаддерсфилд» - «МЮ», «МЮ» - «Кардифф».
«Челси» - «Уотфорд», «Лестер» - «Челси».
«Арсенал» - «Брайтон», Арсенал» - «Бёрнли».

Чемпионат Англии

36 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" 1:1

Голы: Мата, 11, Алонсо, 44

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Байи (Рохо, 72), Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата (Мактоминэй, 81), Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 65), Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Азар, Игуаин.

Предупреждения: Эррера, 43, Виллиан, 52, Ковачич, 54, Рохо, 80, Янг, 89

Фото - WhoScored, Opta, Goal.com


Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Челси Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:10
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