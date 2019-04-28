Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Эффект дежа-вю: очередная ошибка Де Хеа приблизила «Манчестер Юнайтед» к провалу
«Манчестер Юнайтед» в 36-м туре АПЛ нужно было обязательно обыгрывать «Челси», чтобы повысить шансы на финиш в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» были близки к нужному результату, но очередная дошибка Давида де Хеа стоила «МЮ» очков. Теперь подопечным Уле-Гуннара Сульшера нужно чудо. Rusfootball.info – о центральном матче тура в Англии.
После «медового месяца» Сульшера и «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» наступило уныние. Команда потерпела три поражения подряд во всех турнирах с общим счётом 0:9. За это время «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов, а также проиграл дерби. Прибавим сюда ещё и полное фиаско в матче с «Эвертоном» (0:4) после которого Сульшер высказался довольно жёстко. «Я буду успешным в этом клубе. Но есть игроки, которые не разделят со мной этот успех», - заявил норвежец.
У «МЮ» был прекрасный шанс реабилитироваться за серию неудач, а также приблизиться к Лиге чемпионов. В этом сезоне «Арсенал», «Челси» и «МЮ» словно решили сыграть в поддавки. Клубы, претендующие на финиш в топ-4 и попадение в Лигу чемпионов, играют в последнее время просто отвратительно. «Челси» в пяти последних матчах одержал лишь две победы, а «МЮ» и «Арсенал» - по одной.
Очередной подарок «красным дьяволам» днём преподнесли «канониры», которые проиграли «Лестеру» со счётом 0:3. В случае победы над «Челси» манкунианцы бы вышли на третье место и заняли «поул-позишн» в борьбе за финиш в лигочемпионской зоне.
Подарок для именинника
Сульшер вновь прибег к определённой ротации состава. Главным сюрпризом стало возвращение в стартовый состав Хуана Маты, который сегодня отпраздновал 31-й день рождения. Испанец в последнее время появлялся на поле нечасто, но его выход на матч против бывшего клуба явно себя оправдал. Именно Мата открыл счёт после классной многоходовки в дебютном отрезке матча. Стоит отметить классный завершающий удар испанца: в решающий момент он сыграл гораздо хладнокровнее, чем форварды «МЮ», которые в концовке сезона к своим моментам относятся безответственно.
Ещё более полезно действовал Андер Эррера, который, по слухам, близок к переходу в «ПСЖ». Баск буквально «выжег» центр поля, да ещё и отдал 64 передачи (второй показатель в команде), 89% которых были точными.
В целом, «МЮ» удалось выиграть центр поля у соперника. То ли Маурицио Сарри в Англии действительно эволюционирует, то ли «Юнайтед» сумел нарушить планы гостей, но «Челси» даже проиграл по владению мячом (48% – 52%). Более того, гости даже отдали меньше передач, чем соперник, что совсем несвойственно для Сарри (487-454).
Хозяева сыграли довольно смело и агрессивно, задействуя высокий прессинг. При этом Маркус Рэшфорд регулярно опускался вниз, а Ромелу Лукаку оставался на острие. Видимо, в этом и был замысел Сульшера, сосредоточившего силы в центре поля. Традиционного преимущества «Челси» в центре, позволяющего лондонцам играть в «Саррибол», на этот раз не было. В свою очередь «синие» сыграли в контратакующий футбол, превратив Эдена Азара фактически во второго форварда. Гонсало Игуаин отвлекал внимание защитников «МЮ», а Азар за счёт этого получал свободное пространство.
В целом, получилось неплохо, «Челси» постоянно задействовал Эдена, а бельгиец встретился с мячом 71 раз (больше в составе гостей только у Маркоса Алонсо).
Подарок для гостей
Хозяева после забитого мяча довольно удачно сдерживали атаки соперника, а у «Челси» толком и не было моментов. «МЮ» в такой игре было комфортно: в контратаках появлялись отличные шансы, чтобы развить преимущество. Но в итоге всё закончилось плачевно: перед перерывом Де Хеа неудачно отбил простой удар Антонио Рюдигера перед собой, а Алонсо с пары метров переправил мяч в ворота.
Очередная ошибка испанского голкипера в итоге стала роковой. «МЮ» уже толком так и не сумел вернуться в игру, хотя и владел территориальным преимуществом. Ошибки де Хеа сейчас очень дорого обходятся «МЮ», так было и в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов, когда «красные дьяволы» весьма неплохо начали. Так произошло и теперь.
По данным OptaStat, де Хеа в четырёх последних матчах допустил уже три результативные ошибки. Столько же ошибок испанец допустил в предыдущих 123 матчах. Удивительным образом получается так, что лучший игрок «МЮ» последних лет перечеркнул все успехи команды в последние месяцы.
Теперь «Манчестер Юнайтед» для попадания в топ-4 нужно чудо. В случае равенства очков выше окажется «Челси». А это значит, что лондонцам будет достаточно одержать хотя бы одну победу на финише сезона, чтобы оставить позади «МЮ». И это ещё без учёта «Арсенала», который опережает «Юнайтед» на одно очко.
Заключительные матчи команд:
«Хаддерсфилд» - «МЮ», «МЮ» - «Кардифф».
«Челси» - «Уотфорд», «Лестер» - «Челси».
«Арсенал» - «Брайтон», Арсенал» - «Бёрнли».
Чемпионат Англии
36 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Челси" 1:1
Голы: Мата, 11, Алонсо, 44
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Байи (Рохо, 72), Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата (Мактоминэй, 81), Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 65), Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Азар, Игуаин.
Предупреждения: Эррера, 43, Виллиан, 52, Ковачич, 54, Рохо, 80, Янг, 89
Фото - WhoScored, Opta, Goal.com
Антон Мозговой, Rusfootball.info
После «медового месяца» Сульшера и «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» наступило уныние. Команда потерпела три поражения подряд во всех турнирах с общим счётом 0:9. За это время «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов, а также проиграл дерби. Прибавим сюда ещё и полное фиаско в матче с «Эвертоном» (0:4) после которого Сульшер высказался довольно жёстко. «Я буду успешным в этом клубе. Но есть игроки, которые не разделят со мной этот успех», - заявил норвежец.
У «МЮ» был прекрасный шанс реабилитироваться за серию неудач, а также приблизиться к Лиге чемпионов. В этом сезоне «Арсенал», «Челси» и «МЮ» словно решили сыграть в поддавки. Клубы, претендующие на финиш в топ-4 и попадение в Лигу чемпионов, играют в последнее время просто отвратительно. «Челси» в пяти последних матчах одержал лишь две победы, а «МЮ» и «Арсенал» - по одной.
Nobody wants to be top 4..Chelsea, Man u, Tottenham, Arsenal ????????.....#MUNCHE #ARSLEI pic.twitter.com/i3fhOo9ltz— Makanaki of Lagos (@maduemike) April 28, 2019
Борьба в АПЛ за место в топ-4
Очередной подарок «красным дьяволам» днём преподнесли «канониры», которые проиграли «Лестеру» со счётом 0:3. В случае победы над «Челси» манкунианцы бы вышли на третье место и заняли «поул-позишн» в борьбе за финиш в лигочемпионской зоне.
Подарок для именинника
Сульшер вновь прибег к определённой ротации состава. Главным сюрпризом стало возвращение в стартовый состав Хуана Маты, который сегодня отпраздновал 31-й день рождения. Испанец в последнее время появлялся на поле нечасто, но его выход на матч против бывшего клуба явно себя оправдал. Именно Мата открыл счёт после классной многоходовки в дебютном отрезке матча. Стоит отметить классный завершающий удар испанца: в решающий момент он сыграл гораздо хладнокровнее, чем форварды «МЮ», которые в концовке сезона к своим моментам относятся безответственно.
Ещё более полезно действовал Андер Эррера, который, по слухам, близок к переходу в «ПСЖ». Баск буквально «выжег» центр поля, да ещё и отдал 64 передачи (второй показатель в команде), 89% которых были точными.
Сульшер и Эррера
В целом, «МЮ» удалось выиграть центр поля у соперника. То ли Маурицио Сарри в Англии действительно эволюционирует, то ли «Юнайтед» сумел нарушить планы гостей, но «Челси» даже проиграл по владению мячом (48% – 52%). Более того, гости даже отдали меньше передач, чем соперник, что совсем несвойственно для Сарри (487-454).
Хозяева сыграли довольно смело и агрессивно, задействуя высокий прессинг. При этом Маркус Рэшфорд регулярно опускался вниз, а Ромелу Лукаку оставался на острие. Видимо, в этом и был замысел Сульшера, сосредоточившего силы в центре поля. Традиционного преимущества «Челси» в центре, позволяющего лондонцам играть в «Саррибол», на этот раз не было. В свою очередь «синие» сыграли в контратакующий футбол, превратив Эдена Азара фактически во второго форварда. Гонсало Игуаин отвлекал внимание защитников «МЮ», а Азар за счёт этого получал свободное пространство.
Усреднённые позиции игроков "МЮ" и "Челси"
В целом, получилось неплохо, «Челси» постоянно задействовал Эдена, а бельгиец встретился с мячом 71 раз (больше в составе гостей только у Маркоса Алонсо).
Тепловая карта Азара
Подарок для гостей
Хозяева после забитого мяча довольно удачно сдерживали атаки соперника, а у «Челси» толком и не было моментов. «МЮ» в такой игре было комфортно: в контратаках появлялись отличные шансы, чтобы развить преимущество. Но в итоге всё закончилось плачевно: перед перерывом Де Хеа неудачно отбил простой удар Антонио Рюдигера перед собой, а Алонсо с пары метров переправил мяч в ворота.
Очередная ошибка испанского голкипера в итоге стала роковой. «МЮ» уже толком так и не сумел вернуться в игру, хотя и владел территориальным преимуществом. Ошибки де Хеа сейчас очень дорого обходятся «МЮ», так было и в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов, когда «красные дьяволы» весьма неплохо начали. Так произошло и теперь.
По данным OptaStat, де Хеа в четырёх последних матчах допустил уже три результативные ошибки. Столько же ошибок испанец допустил в предыдущих 123 матчах. Удивительным образом получается так, что лучший игрок «МЮ» последних лет перечеркнул все успехи команды в последние месяцы.
Теперь «Манчестер Юнайтед» для попадания в топ-4 нужно чудо. В случае равенства очков выше окажется «Челси». А это значит, что лондонцам будет достаточно одержать хотя бы одну победу на финише сезона, чтобы оставить позади «МЮ». И это ещё без учёта «Арсенала», который опережает «Юнайтед» на одно очко.
Заключительные матчи команд:
«Хаддерсфилд» - «МЮ», «МЮ» - «Кардифф».
«Челси» - «Уотфорд», «Лестер» - «Челси».
«Арсенал» - «Брайтон», Арсенал» - «Бёрнли».
Чемпионат Англии
36 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Челси" 1:1
Голы: Мата, 11, Алонсо, 44
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Байи (Рохо, 72), Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата (Мактоминэй, 81), Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 65), Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Азар, Игуаин.
Предупреждения: Эррера, 43, Виллиан, 52, Ковачич, 54, Рохо, 80, Янг, 89
Фото - WhoScored, Opta, Goal.com
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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