"Челси" не планирует продлевать аренду Игуаина

"Челси" не планирует продлевать арендное соглашение с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином, сообщает Daily Mail.Тренерский штаб "Челси" недоволен результативностью 31-летнего аргентинца.В составе "Челси" Игуаин провел 23 матча, забил семь голов и отдал две голевые передачи.