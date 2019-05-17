Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Игрока "Сандерленда" во время матча, похоже, ударил фанат

Во время ответного полуфинального матча плей-офф в Первой лиге (третий английский дивизион) "Портсмут" — "Сандерленд" (0:0) полузащитник "чёрных котов" Люк О'Найен упал за рекламный щит. О'Найен оказался рядом с фанатами, один из которых, возможно (по видео сложно установить наверняка), нанёс ему несколько ударов.


В первом матче "Сандерленд" добился победы со счётом 1:0, поэтому команда вышла в финал. Там она будет бороться с победителем пары "Чарльтон Атлетик" — "Донкастер Роверс" за право играть в следующем сезоне в Чемпионшипе.
Теги: Сандерленд Портсмут
Сегодня, 18:28
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#1  Яamon   (Сегодня, 19:18)
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Болеет за:
«Локомотив»
такие утырки сидят - пи3дец. ни чести, ни достоинства. низенько исподтишка припнул, последователь питерского злобного карлика
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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