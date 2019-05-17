Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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Игрока "Сандерленда" во время матча, похоже, ударил фанат
Во время ответного полуфинального матча плей-офф в Первой лиге (третий английский дивизион) "Портсмут" — "Сандерленд" (0:0) полузащитник "чёрных котов" Люк О'Найен упал за рекламный щит. О'Найен оказался рядом с фанатами, один из которых, возможно (по видео сложно установить наверняка), нанёс ему несколько ударов.
В первом матче "Сандерленд" добился победы со счётом 1:0, поэтому команда вышла в финал. Там она будет бороться с победителем пары "Чарльтон Атлетик" — "Донкастер Роверс" за право играть в следующем сезоне в Чемпионшипе.
#Portsmouth fan kicking a #Sunderland player?! Disgraceful. #EFLPlayOffs #pompey #sunderland #league1 #football #skysports pic.twitter.com/arAxEmFWSl— James (@rando__) May 16, 2019
В первом матче "Сандерленд" добился победы со счётом 1:0, поэтому команда вышла в финал. Там она будет бороться с победителем пары "Чарльтон Атлетик" — "Донкастер Роверс" за право играть в следующем сезоне в Чемпионшипе.
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