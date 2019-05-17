Игрока "Сандерленда" во время матча, похоже, ударил фанат

Во время ответного полуфинального матча плей-офф в Первой лиге (третий английский дивизион) "Портсмут" — "Сандерленд" (0:0) полузащитник "чёрных котов" Люк О'Найен упал за рекламный щит. О'Найен оказался рядом с фанатами, один из которых, возможно (по видео сложно установить наверняка), нанёс ему несколько ударов.В первом матче "Сандерленд" добился победы со счётом 1:0, поэтому команда вышла в финал. Там она будет бороться с победителем пары "Чарльтон Атлетик" — "Донкастер Роверс" за право играть в следующем сезоне в Чемпионшипе.