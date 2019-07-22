"Тоттенхэм" согласовал трансфер Сессеньона

Полузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон перейдет в "Тоттенхэм", сообщает The Telegraph.У 19-летнего футболиста через год заканчивается контракт с дачниками, поэтому "Тоттенхэму" он обойдется в 20 млн фунтов плюс бонусы, хотя сумма отступных в контракте игрока составляет 25 млн.К Сессеньону интерес также проявлял "Манчестер Юнайтед", но игрок выбрал "Тоттенхэм", так как там он рассчитывает получить больше практики.В прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач, однако это не помогло "Фулхэму" удержаться в АПЛ.