Экс-вратарь "Ливерпуля": Джеррард станет главным кандидатом на пост тренера после ухода Клоппа

Бывший вратарь "Ливерпуля" Ежи Дудек выразил мнение, что позицию главного тренера клуба вместо Юргена Клоппа может занять только многолетний экс-капитан Стивен Джеррард.

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Контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Клопп "Не так давно я был в Ливерпуле, там никто не скрывает, что Джеррард станет главным и единственным кандидатом на замену Клоппу после его ухода. Очевидно, что Стивен вернётся в клуб рано или поздно. У великого капитана есть нужные составляющие для успеха. Он умеет находить общий язык с игроками, преодолевать трудности и окружать себя правильными людьми", — приводит слова Дудека Przeglad Sportowy Контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Клопп сообщил, что готов взять годичный перерыв в карьере