"Каждую неделю мы усердно работаем в такие дни, как сегодня. Это был удивительный день для нас, для наших фанатов, и мы играли хорошо. Мы защищались и атаковали как команда. Конечно, это был хороший результат.
Фелипе Андерсон отдал мне отличную передачу, я просто попытался ударить, и получился гол! Моя работа — забивать голы, ассистировать. Ты должен быть спокоен, когда находишься на голевой позиции, будь то удар или передача партнеру.
Я пока ощущаю себя не на 100% своей идеальной формы, но с каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь, буду играть еще лучше в следующем матче.
Уход на замену был восхитительным. Я почувствовал себя так, будто закончил здесь карьеру. Все аплодировали мне, и я очень ценю это от наших болельщиков. Они потрясающие. В каждой игре, которую мы проводим, чувствуем себя особенной командой", — цитирует Ярмоленко сайт "Вест Хэма".
Андрей Ярмоленко — об овациях фанатов "Вест Хэма": почувствовал себя так, будто закончил карьеру здесь
Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в 6-м туре АПЛ. Украинец стал автором первого гола в этой встрече.
Фото: whufc.com
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