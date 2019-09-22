Андрей Ярмоленко — об овациях фанатов "Вест Хэма": почувствовал себя так, будто закончил карьеру здесь

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в 6-м туре АПЛ. Украинец стал автором первого гола в этой встрече.

Фото: whufc.com