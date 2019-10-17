Коул получил тренерскую должность в "Челси"

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Эшли Коул вошел в тренерский штаб лондонского клуба, сообщает Sky Sports.38-летний англичанин получит должность в академии, он будет возглавлять команду для игроков до 15 лет. Стоит отметить, что летом Коул посещал тренерские курсы.Эшли выступал за "Челси" с 2006 по 2014 годы и выигрывал с командой Лигу чемпионов, Лигу Европы, АПЛ, Кубок Англии (четырежды), Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.