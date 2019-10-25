Погба из-за травмы не сыграет с "Норвичем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участия в выездном матче 10-го тура АПЛ против "Норвича". Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер."Поль не сыграет", — цитирует норвежского специалиста The Sun.Француз продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в начале октября. Последний раз он выходил на поле 30 сентября в игре Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:1).В этом сезоне Погба провел пять матчей в АПЛ и записал на свой счет две результативные передачи."МЮ" после девяти туров занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.Встреча "Норвич" — "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 27 октября. Начало — в 19:30 по московскому времени.