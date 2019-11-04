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Хавбек "Эвертона" Гомеш успешно перенес операцию

Официальный сайт "Эвертона" рассказал о состоянии полузащитника Андре Гомеша, который перенес операцию.

Во время матча с "Тоттенхэмом" португальский игрок получил серьезную травму ноги после подката Сон Хын Мин. У Гомеша был диагностирован перелом правого голеностопа со смещением.

По информации клуба, операция прошла успешно. Гомеш некоторое время пробудет в больнице, после чего вернется в расположение клуба и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба "Эвертона".

Sport24


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Теги: Эвертон АПЛ Гомеш
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