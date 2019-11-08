Мактоминей: "МЮ" может выиграть три трофея в этом сезоне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей, признанный два месяца подряд лучшим игроком команды, заявил, что манкунианцы в этом сезоне могут выиграть несколько трофеев."Приятно выигрывать личные награды, но самое важное — работать командно. В этом сезоне "МЮ" может выиграть три трофея, это то, к чему мы стремимся. Здорово стать лучшим игроком месяца, но я бы не получил этот приз без своих товарищей по команде", — сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.