Тренер "Эвертона" рассказал, почему заменил Кина через 18 минут после его появления

Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон рассказал, почему заменил нападающего Мойзе Кина спустя 18 минут после его выхода на замену в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед".19-летний итальянский футболист появился на поле на 70-й минуте, а на 89-й минуте Фергюсон заменил Кина. Матч на "Олд Траффорд" завершился вничью — 1:1."Я думал, что он не совсем попал в темп игры. Кроме того, у меня так много атакующих футболистов в запасе, что мне просто нужно было внести изменения, чтобы убить немного времени. Это не имеет никакого отношения к игроку. Поговорю ли я с ним об этом? Я сделаю это, когда увижу его", — приводит слова Фергюсона BBC.