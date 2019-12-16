Юнгберг просит руководство "Арсенала" поскорей назначить главного тренера

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредрик Юнгберг после поражения от "Манчестер Сити" (0:3) в домашнем матче 17-го тура АПЛ постарался поторопить руководство лондонского клуба с принятием решения относительно кандидатуры главного тренера."Для меня честь, большая честь временно исполнять обязанности главного тренера "Арсенала", но Пер (Мертезакер помогает Юнгбергу в данный момент) также тренирует в академии, то есть он работает одновременно на двух позициях, поэтому нужно поскорее решить вопрос с главным тренером.Я уже об этом говорил, но решение принимает клуб. Я стараюсь как могу, но, несмотря на это, было бы хорошо поскорей узнать решение", — цитирует Юнгберга RTE.