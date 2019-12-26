Мактоминей стал автором самой быстрой желтой карточки в АПЛ с сезона-2006/07

В четверг, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:1 в пользу манкунианцев.Уже спустя 24 секунды с момента стартового свистка полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей получил желтую карточку.Это желтая карточка стала самой быстрой в АПЛ с сезона-2006/07. Именно тогда в лиге начали фиксацию точного времени нарушений.