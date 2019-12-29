Скоулз считает, что Погба и Рашфорд могут уйти из "МЮ", если клуб не попадёт в ЛЧ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что форвард Маркус Рашфорд и хавбек Поль Погба могут покинуть "красных дьяволов", если клуб не попадёт по итогам сезона в Лигу чемпионов."Чем быстрее они вернутся в Лигу чемпионов, тем лучше. Это нужно сделать, ведь такие люди, как Рашфорд и Погба, хотят играть в Лиге чемпионов. Они обладают нужным уровнем. Если они не смогут играть здесь в Лиге чемпионов, то начнут искать другие варианты.Надеюсь, этого никогда не произойдёт. Мне даже неприятна сама мысль об этом", — цитирует Скоулза BT Sport.