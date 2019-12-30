Фанат "Норвича" получил 3-летний запрет на посещения домашних матчей клуба

В субботу, 28 декабря, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги "Норвич" — "Тоттенхэм". Встреча, состоявшаяся в Норидже, завершилась со счетом 2:2.В первом тайме один из болельщиков "Норвича" бросил на поле телефон. После этого поступка фаната вывели со стадиона.Согласно заявлению клуба, нарушитель был арестован. На данный момент инцидент расследуется полицией.В клубе также заявили, что болельщику запретили посещать игры на стадионе "Карроу Роуд" в течение трех лет.