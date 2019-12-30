В субботу, 28 декабря, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги "Норвич" — "Тоттенхэм". Встреча, состоявшаяся в Норидже, завершилась со счетом 2:2.
В первом тайме один из болельщиков "Норвича" бросил на поле телефон. После этого поступка фаната вывели со стадиона.
Согласно заявлению клуба, нарушитель был арестован. На данный момент инцидент расследуется полицией.
В клубе также заявили, что болельщику запретили посещать игры на стадионе "Карроу Роуд" в течение трех лет.
Sport24
Фанат "Норвича" получил 3-летний запрет на посещения домашних матчей клуба
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