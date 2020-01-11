В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Норвич" со счетом 4:0.
Чемпионат Англии
22 тур
Гол: Рашфорд, 28, 51 (пен.), Марсьяль, 54, Грнвуд, 75
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Уильямс, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Мата, Матич, Фред, Перейра (Гринвуд, 71), Рашфорд (Джеймс, 57), Марсьяль (Гомеш, 79)
Норвич: Крул, Циммерман, Ааронс, Байрэм, Хэнли (Льюис, 79), Буэндия, Вранчич (Амаду, 66), Тетти, Кантвелл, Маклин, Айда (Эрнандес, 66)
"Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 разгромил "Норвич"
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