Вингер "Манчестер Юнайтед" Джеймс не считает свой клуб аутсайдером в матче с "Ливерпулем"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Дэниел Джеймс поделился ожиданиями от центрального матча тура АПЛ с "Ливерпулем", который состоится сегодня, 19 января.



"Мы - "Манчестер Юнайтед". И у нас нет никакого чувства, будто мы должны проиграть. Нас ждет очень тяжелый матч, но мы настроены позитивно.



"Манчестер Юнайтед" - единственный клуб, который отобрал очки у "Ливерпуля" в текущем сезоне. Поэтому мы отправляемся на этот матч с большими надеждами. С первого дня в "Манчестер Юнайтед" понимаешь, что не являешься аутсайдером в любом матче", - цитирует Джеймса Mirror.