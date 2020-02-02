Зинченко извинился перед командой за удаление в матче против "Тоттенхэма"

Украинский защитник "Сити" Александр Зинченко обратился к одноклубникам и болельщикам с извинениями за удаление во вчерашнем матче с "Тоттенхэмом"."Я бы хотел извиниться перед командой и болельщиками. Без сомнений, ответственность лежит на меня. Для меня это будет хорошим уроком. Могу лишь пообещать, что отныне буду работать над собой еще больше", — сообщил Зинченко в своем Instagram-аккаунте.Напомним, что во вчерашнем матче с "Тоттенхэмом" Зинченко был удален на 61-й минуте, получив вторую желтую карточку за фол на Харри Уинксе. "Сити" проиграл 0:2.Красная карточка стала для Зинченко первой в карьере.В этом сезоне на счету 23-летнего украинца 16 матчей и один забитый мяч во всех турнирах за "Манчестер Сити".