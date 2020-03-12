Игрок "Челси" Хадсон-Одои вылечился от коронавируса и находится на карантине

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои в своём Twitter-аккаунте сообщил, что выздоровел от коронавируса.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!???? pic.twitter.com/hn5d0ikm60 — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020

"Как вы, наверное, знаете, у меня был вирус последние пару дней, от которого я восстановился. Я следую санитарным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле", — сказал Хадсон-Одои.Сегодня пресс-служба "Челси" сообщила, что у 19-летнего футболиста был обнаружен коронавирус.В ближайшее время английский футболист будет находиться в изоляции.В нынешнем сезоне Каллум Хадсон-Одои принял участие в 17-ти матчах за "Челси" в АПЛ, в которых отметился одним голом и стал автором четырех результативных передач.