АПЛ рассматривает возможность провести оставшиеся матчи на нейтральном поле при закрытых трибунах

Как сообщает The Sun, существует вероятность, что оставшиеся матчи чемпионата Англии пройдут при закрытых трибунах на нейтральном поле.
Один из вариантов, где могут пройти игры, это Мидленсе. При этом все матчи будут транслироваться по телевидению. В один день на одном стадионе лига планирует проводить сразу несколько матчей. Это связано с рисками, что АПЛ не сможет завершить сезон, поскольку им предстоит провести больше игр, чем остальным чемпионатам.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 190 тысяч случаев заражения. Умерло более 7 тысяч.


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Теги: АПЛ Коронавирус
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