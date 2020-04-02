Де Брюйне считает, что сезон в Англии нужно досрочно закончить

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне считает, что прерванный сезон в АПЛ нужно закончить.

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- Знаю, что речь идет о больших деньгах. Но я думаю, что такое долгое ожидание решения может вызывать проблемы в следующем сезоне. Длительного летнего перерыва, на который может просто все перенести, не будет.



Мне будет грустно, если сезон будет прекращен после такого хорошего года, но если это позволит избежать проблем в следующем сезоне, это нужно сделать, - цитирует футболиста Goal.



Также бельгиец добавил, что если резко возобновить сезон, то футболисты сломаются через несколько матчей, так как на подготовку требуется три-четыре недели, а они не играют уже шесть.



Приостановка чемпионата Англии, как и всех европейских чемпионатов, кроме Белорусского, связано с распространением коронавируса. На сегодняшний день в мире зафиксировано свыше 981 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.