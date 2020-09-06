Интерес к французу проявляют "Ливерпуль", "МЮ" и "Арсенал". Английские клубы следят за ситуацией вокруг 29-летнего футболиста, который может покинуть Каталонию.
По информации источника, новым лидером "Барселоны" в случае ухода нападающего Лионеля Месси должен был стать Гризманн. Об этом в разговоре с французом сказал новый главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман. Однако после того как аргентинец передумал покидать Испанию, планы голландского специалиста поменялись.
Также против Гризманна сыграло возвращение в "Барселону" полузащитника Филиппе Коутиньо. Минувший сезон бразилец провел на правах аренды в "Баварии".
В сезоне 2019/2020 в чемпионате Испании Гризманн провел 35 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
Источник: Daily Mail
Гризманн может продолжить карьеру в АПЛ из-за Месси и Коутиньо
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в одном из топ-клубов чемпионата Англии.
Фото: ФК "Барселона"
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