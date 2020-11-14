Руни будет исполнять обязанности главного тренера "Дерби Каунти"

Играющий тренер и капитан "Дерби Каунти" Уэйн Руни сообщил, что его назначили исполняющим обязанности главного тренера команды.

Фото: ФК "Дерби Каунти"

Руни будет главным тренером "Дерби" как минимум до матча 12-го тура Чемпионшипа с "Бристоль Сити", который состоится 21 ноября. Как сообщает источник, англичанин является одним из главных кандидатов на замену Филиппу Коку.



Напомним, что сегодня "Дерби Каунти" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Филиппа Коку.



Руни в нынешнем сезоне Чемпионшипа принял участие в 8-и матчах и забил 1 гол. "Дерби Каунти" по итогам 11-и туров занимает последнее, 24-е место набрав 6 очков.



Источник: Daily Express