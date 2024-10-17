Как передает в своих социальных сетях журналист Рамон Альварес де Мон, футболист сборной Англии решил не подписывать новый контракт с "Ливерпулем", который истекает в июне 2025 года. Следующим летом Александер-Арнольд намерен подписать соглашение с мадридским "Реалом".
Также не исключается вариант, что англичанин станет игроком "сливочных" уже зимой, но для этого "Реалу" придется заплатить "Ливерпулю" определенную сумму.
Трент - воспитанник мерсисайдцев, за главную команду "Ливерпуля" он играет с 2016 года.
"Реал" бесплатно подпишет защитника "Ливерпуля" следующим летом
Трент Александер-Арнольд, выступающий на позиции правого защитника в "Ливерпуле", покинет клуб.
Фото: ФК "Ливерпуль"