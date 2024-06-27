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Беллингем накричал на капитана сборной Англии Кейна в игре со Словенией

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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем накричал на своего капитана нападающего Гарри Кейна в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы со Словенией.
Фото: Getty Images
Как пишет британское издание Daily Mail, эмоциональный эпизод случился в концовке первого тайма. 20-летний Джуд Беллингем допустил нецензурные выражения, когда обсуждал с 30-летним Гарри Кейном игровые моменты.

"Эй, в самом деле, #####, отдай пас! Поздно держать мяч, #####, пасуй!" - приводят примерную фразу молодого англичанина.

Отмечается, что британское издание смогло расшифровать речь футболиста с помощью эксперта в чтении по губам Джереми Фримена.

Встреча между сборными Англии и Словении завершилась ничьей 0:0. Сборная "Трёх львов" прошла в 1/8 финала турнира, заняв первое место в группе С, где также играли Словения, Дания и Сербия. Вместе с англичанами дальше прошли все, кроме сербов.

В 1/8 подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Словакии, матч состоится 30 июня.

Источник: Daily Mail

Чемпионат Европы Евро-2024 Сборная Англии Джуд Беллингем Гарри Кейн
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