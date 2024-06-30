- Безусловно, эта неделя выдалась очень тяжелой. Столкнулся с давлением, с которым я прежде не сталкивался. Оказался в центре скандала, за что мне очень стыдно. Я не хотел спровоцировать такую ситуацию, не говоря уже о том, что она вызвала большой ажиотаж в медиа. Все вышло из-под контроля.
В воскресенье, 23 июня, стало известно о том, что форвард сборной Албании Мирлинд Даку дисквалифицирован на две игры за оскорбительные кричалки после матча против национальной команды Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата Европы, который проходит сейчас в Германии.
Таким образом 26-летний нападающий казанского "Рубина" пропустил встречу с испанской сборной в рамках 3-го тура (0:1). Албания заняла последнее место в группе В, набрав лишь одно очко, и вылетела с турнира.
Источник: "СЭ"
Нападающий "Рубина" и сборной Албании Даку: я оказался в центре скандала, за что мне очень стыдно
Форвард сборной Албании Мирлинд Даку извинился за свою оскорбительную кричалку после игры 2-го тура Евро-2024 с Хорватией (2:2).
Фото: Global Look Press