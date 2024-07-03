Орлов: австрийцев не упрекнуть в плохой игре, а к сборным Украины и Сербии огромные претензии

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Лещук - Шунину: ты был и остаёшься примером трудолюбия и самоотдачи на футбольном поле
Metaratings: "Спартак" продолжает переговоры с "Галатасараем" о трансфере Актюркоглу. Игрок не против переезда в Россию
3
The Sun: УЕФА начал расследование после празднования Демирала с Австрией. Турок продемонстрировал нацистский жест
6
Tuttomercatoweb: "Торино" принял предложение "Зенита" по Иличу в 25 миллионов евро
13
Агент Угальде: мои слова были искажены. "Спартак" - большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями
6
Ещё
Матчи
11
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (3)
Вчера (5)
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат
1 - 1
1
1
Челябинск
Завершен
Ростов
19:00
Динамо Мх
Не начат
Динамо
19:30
Партизан
Не начат
Чемпионат Европы
ЧЕ2024
Румыния
0 - 3
0
3
Нидерланды
Завершен
Австрия
1 - 2
1
2
Турция
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Химки
0 - 0
0
0
Велес
Завершен
Зенит
5 - 2
5
2
Сочи
Завершен
Химки
3 - 0
3
0
Арсенал Тула
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин
16:00
Крылья Советов
Не начат
Нижний Новгород
19:00
Арсенал Тиват
Не начат
ЦСКА
19:30
ОФК Белград
Не начат
Чемпионат Европы 2024
Чемпионат Европы 2024
Россия: РПЛ 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
A
Германия
Швейцария
Венгрия
Шотландия
B
Испания
Италия
Албания
Хорватия
C
Англия
Дания
Словения
Сербия
D
Нидерланды
Франция
Польша
Австрия
E
Румыния
Словакия
Бельгия
Украина
F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Орлов: австрийцев не упрекнуть в плохой игре, а к сборным Украины и Сербии огромные претензии
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о качестве игры некоторых сборных на Евро-2024.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне не нравится, когда говорят: "Мы наиграли на победу". Ребята, а что ж вы тогда не выиграли? Вот грузины, например, заслуженно проиграли испанцам, но к ним претензий нет. А вот к сборным Украины или Сербии огромные претензии у своих болельщиков. По-разному можно выступить на турнире. Да те же австрийцы отдали все силы - кто их упрекнёт в плохой игре? Они играли хорошо, но те оказались сильнее", - заявил Орлов.
Сборная Австрии уступила в 1/8 финала Чемпионата Европы-2024 сборной Турции (2:1). Дублем в ворота австрийцев отметился защитник Мерих Демирал. На этой же стадии выступления на турнире завершила сборная Грузии. Подопечные Вилли Саньоля уступили одному из главных фаворитов розыгрыша - сборной Испании (4:1).
Сборные Сербии и Украины покинули турнир раньше сборных Австрии и Грузии. Сербы с 2-мя очками в активе заняли последнее место в группе C с Англией, Данией и Словенией. За весь турнир команда забила лишь один гол. Сборная Украины стала первой командой в истории турнира, которая набрала 4 очка и финишировала в группе на последнем месте. Румыния, Бельгия и Словакия также набрали в группе E по 4 очка, но обошли украинскую сборную по дополнительным показателям.
Источник: "
Чемпионат
"
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Геннадий Орлов
Евро-2024
Чемпионат Европы
Сборная Грузии
Сборная Австрии
Сборная Турции
Чемпионат Испании
Сборная Сербии
Сборная Украины
Сегодня, 15:43
Опубликовал:
Aslan Arshba
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
-1