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Орлов: австрийцев не упрекнуть в плохой игре, а к сборным Украины и Сербии огромные претензии

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о качестве игры некоторых сборных на Евро-2024.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне не нравится, когда говорят: "Мы наиграли на победу". Ребята, а что ж вы тогда не выиграли? Вот грузины, например, заслуженно проиграли испанцам, но к ним претензий нет. А вот к сборным Украины или Сербии огромные претензии у своих болельщиков. По-разному можно выступить на турнире. Да те же австрийцы отдали все силы - кто их упрекнёт в плохой игре? Они играли хорошо, но те оказались сильнее", - заявил Орлов.

Сборная Австрии уступила в 1/8 финала Чемпионата Европы-2024 сборной Турции (2:1). Дублем в ворота австрийцев отметился защитник Мерих Демирал. На этой же стадии выступления на турнире завершила сборная Грузии. Подопечные Вилли Саньоля уступили одному из главных фаворитов розыгрыша - сборной Испании (4:1).

Сборные Сербии и Украины покинули турнир раньше сборных Австрии и Грузии. Сербы с 2-мя очками в активе заняли последнее место в группе C с Англией, Данией и Словенией. За весь турнир команда забила лишь один гол. Сборная Украины стала первой командой в истории турнира, которая набрала 4 очка и финишировала в группе на последнем месте. Румыния, Бельгия и Словакия также набрали в группе E по 4 очка, но обошли украинскую сборную по дополнительным показателям.

Источник: "Чемпионат"

Геннадий Орлов Евро-2024 Чемпионат Европы Сборная Грузии Сборная Австрии Сборная Турции Чемпионат Испании Сборная Сербии Сборная Украины
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