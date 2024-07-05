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Колыванов: испанцы постараются в первые минуты немцев задушить, начать прессинговать

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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Испании.
Фото: AFP
"Испанцы, может быть, постараются в первые минуты немцев задушить, начать прессинговать, атаковать, это они умеют делать очень хорошо. Плюс еще владение мячом, у испанцев мяч отобрать реально сложно, смотришь - а они как роботы, все правильно делают. Ну, а немцы - как была машина немецкая, так и остается. Так что шансы 50 на 50", - сказал Колыванов.

Встреча 1/4 финала Евро между национальными командами Германии и Испании пройдет сегодня, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. На предыдущей стадии немецкая сборная обыграла Дания со счетом 2:0, а испанцы прошли Грузию (4:1). На групповом этапе "фурия роха" ни разу не проиграла, одержав три победы над сборными Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Хозяева турнира в своей группе одолели Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), один раз сыграли в вничью со сборной Швейцарии (1:1). Победитель пары Испания - Германия встретится в полуфинале либо с Португалией, либо Францией.

Источник: "РБ Спорт"

Чемпионат Европы Евро-2024 Сборная Германии Сборная Испании
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