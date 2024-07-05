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Бубнов: сборная Нидерландов - главный претендент на выход в финал в своей части сетки

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Бывший игрок "Спартака", а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на одного из финалиста чемпионата Европы-2024.
Фото: JOHN MACDOUGALL
"Сборная Нидерландов - главный претендент на выход в финал в своей части сетки. По игре команда Кумана выглядит лучше англичан и швейцарцев. Нидерландцы добавляют с каждой игрой", - сказал Бубнов.

Национальная команда Нидерландов завтра, 6 июля, сыграет в четвертьфинале Евро со сборной Турции, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В 1/8 финала голландцы обыграли Румынию со счетом 3:0. На групповом этапе подопечные Рональда Кумана заняли третью строчку: проиграли Австрии (2:3), сыграли вничью с Францией (0:0), одержали победу над Польшей (2:1). В случае победы над Турцией голландцы сыграют в полуфинале с победителем пары Англия - Швейцария.

Источник: sportbox

Чемпионат Европы Евро-2024 Александр Бубнов Сборная Нидерландов
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