Бубнов: сборная Нидерландов - главный претендент на выход в финал в своей части сетки

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Гранат: мне кажется, Англия в своем скучном стиле будет продолжать добывать победы
Calciomercato: игрок "Торино" Иван Илич должен дать ответ "Зениту" до понедельника
3
Месси ударил паненкой и не забил в серии пенальти в 1/4 финала Кубка Америки
4
Соболев: мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это. Если слышат плохое, то распространяют
18
В Турции опровергли новость о дисквалификации Демирала и обвинили Bild в давлении на УЕФА
1
Ещё
Матчи
14
Скрыть
Сегодня (5)
Завтра (6)
Вчера (3)
Чемпионат Европы
ЧЕ2024
Испания
19:00
Германия
Не начат
Португалия
22:00
Франция
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Црвена Звезда
13:00
Сочи
Не начат
Актобе
18:00
Спартак
Не начат
Зенит
19:30
Тальерес
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин
2 - 2
2
2
Крылья Советов
Завершен
Нижний Новгород
1 - 0
1
0
Арсенал Тиват
Завершен
ЦСКА
4 - 0
4
0
ОФК Белград
Завершен
Чемпионат Европы
ЧЕ2024
Англия
19:00
Швейцария
Не начат
Нидерланды
22:00
Турция
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо
10:30
Родина
Не начат
Динамо
15:30
ОФК Белград
Не начат
Локомотив
18:00
Балтика
Не начат
Краснодар
19:30
Ростов
Не начат
Чемпионат Европы 2024
Чемпионат Европы 2024
Россия: РПЛ 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
A
Германия
Швейцария
Венгрия
Шотландия
B
Испания
Италия
Албания
Хорватия
C
Англия
Дания
Словения
Сербия
D
Нидерланды
Франция
Польша
Австрия
E
Румыния
Словакия
Бельгия
Украина
F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Бубнов: сборная Нидерландов - главный претендент на выход в финал в своей части сетки
Бывший игрок "
Спартака
", а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на одного из финалиста чемпионата Европы-2024.
Фото: JOHN MACDOUGALL
"Сборная Нидерландов - главный претендент на выход в финал в своей части сетки. По игре команда Кумана выглядит лучше англичан и швейцарцев. Нидерландцы добавляют с каждой игрой", - сказал Бубнов.
Национальная команда Нидерландов завтра, 6 июля, сыграет в четвертьфинале Евро со сборной Турции, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В 1/8 финала голландцы обыграли Румынию со счетом 3:0. На групповом этапе подопечные Рональда Кумана заняли третью строчку: проиграли Австрии (2:3), сыграли вничью с Францией (0:0), одержали победу над Польшей (2:1). В случае победы над Турцией голландцы сыграют в полуфинале с победителем пары Англия - Швейцария.
Источник:
sportbox
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Чемпионат Европы
Евро-2024
Александр Бубнов
Сборная Нидерландов
Сегодня, 09:55
Опубликовал:
Артем Сазонов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
-1