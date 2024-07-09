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Аршавин: сильнее ли сборная России сборной Украины? не знаю, очная игра показала бы
Экс-футболист лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин сравнил уровень
сборной России
с командами-участницами Евро-2024 в Германии.
Фото: "Матч ТВ"
"
Сборная России
сильнее сборной Украины? Не знаю, очная игра показала бы. Сейчас все выходят из группы, кому не лень. Евро начинается тогда, когда остается восемь команд. Россия в 1/4 финала вместо Турции вполне могла бы залезть", - заявил Аршавин.
Сборная Украины принимала участие в Чемпионате Европы-2024 в Германии. Подопечные Сергея Реброва заняли 4-е место в группе E, уступив сборным Румынии, Бельгии и Словакии по дополнительным показателям. Все команды в квартете E завершили групповой этап с 4-мя очками в активе.
Сборная Турции одержала минимальную победу над сборной Австрии (2:1) в первом матче плей-офф турнира и вышла в четвертьфинал, где уступила сборной Нидерландов (1:2). На Евро-2008 Россия переиграла Нидерланды (3:1) в 1/4 финала и дошла до полуфинала. Бронзовые медали того розыгрыша разделили сборные России и Турции.
Источник: "
РБ Спорт
"
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Андрей Аршавин
Сборная Украины
Сборная России
Чемпионат Европы
Евро-2024
Сегодня, 20:43
Опубликовал:
Aslan Arshba
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