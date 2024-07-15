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Смородская - об игре Англии на Евро: ползая на брюхе и ничего не показывая, нельзя выиграть
Экс-президент "
Локомотива
" Ольга Смородская оценила игру сборной Англии на чемпионате Европы-2024.
Фото: PA
"Англия провела не такой скучный матч, но футбольный бог существует. Ползая на брюхе и ничего не показывая, нельзя выиграть. Игроки отличные, но я не понимаю, к чему их готовил Саутгейт. Футбол англичан - это антифутбол, скучный, серый", - сказала Смородская.
В минувшее воскресенье в Берлине состоялся финал чемпионата Европы. Сборная Испании одолела команду Англии со счетом 2:1, голами в составе "фурии рохи" отметились Нико Уильямс и Микель Оярсабаль, за англичан единственный мяч забил Коул Палмер. Команда Гарета Саутгейта во всех матчах турнира забила 7 голов, испанцы 15 раз огорчали своих соперников по ходу Евро. На пути к финалу Испания обыграла в плей-офф национальные команды Грузии, Германии и Франции. Сборная "Трёх львов" оказалась сильнее Словакии, Швейцарии и Нидерландов.
Источник:
Metaratings
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Сборная Испании
Сегодня, 16:43
Опубликовал:
Артем Сазонов
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