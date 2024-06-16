"Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная", - цитирует слова Кириченко Sport24.
Напомним, что автором самого быстрого гола стал полузащитник албанской сборной Недим Байрами, забивший в ворота Италии на 22-й секунде. Матч закончился 2:1 в пользу итальянцев, голами у которых отметились Алессандро Бастони и Николо Барелла.
Ранее рекорд принадлежал Дмитрию Кириченко, который забил на Евро-2004 в ворота сборной Греции на 67-й секунде и установил рекорд по самому быстрому голу в финальных стадиях чемпионатов Европы. Рекорд продержался 20 лет.
Кириченко - о новом рекорде по самому быстрому голу на Евро: думал, это сделают раньше
Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко отреагировал на самый быстрый гол Евро, который забила сборная Албании.
Фото: "РИА Новости"