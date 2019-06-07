Полузащитник сборной Украины Караваев: речь Шевченко нас так завела

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал итоги матча квалификации Евро-2020 с Сербией (5:0).– Речь, которую сказал перед матчем Шевченко в раздевалке, нас так завела. Я после игры просто получил удовольствие, безумно приятные эмоции.– Давайте это останется перед нами. Речь была очень сильная. Мы выполнили, что от нас требовали, это принесло свои плоды. У нас уже была небольшая ошибка после Португалии в матче с Люксембургом. Но к этой встрече будем еще больше готовиться, этот матч будет сложнее. Нас очень сильно мотивировала речь. Я видел, как горели глаза у игроков на поле и на скамейке.