Андрей Аршавин: наши ребята заслужили победу

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин подвел итог победы национальной команды над Кипром (1:0) в матче отборочного цикла Евро-2020.

"Наши ребята заслужили победу, наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после игры с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, на усталости принимали не всегда верные решения", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Теги: Аршавин Сборная России
Сегодня, 13:05
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