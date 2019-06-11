Андрей Аршавин: наши ребята заслужили победу
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин подвел итог победы национальной команды над Кипром (1:0) в матче отборочного цикла Евро-2020.
"Наши ребята заслужили победу, наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после игры с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, на усталости принимали не всегда верные решения", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
"Наши ребята заслужили победу, наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после игры с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, на усталости принимали не всегда верные решения", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".