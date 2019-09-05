Александр Самедов: у шотландцев силовая команда. Сборной России придется потерпеть

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 с Шотландией (6 сентября).

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"