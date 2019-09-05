Александр Самедов: у шотландцев силовая команда. Сборной России придется потерпеть
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 с Шотландией (6 сентября).
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"У шотландцев силовая команда. Нашим придется потерпеть. У нас в команде хватает техничных ребят, и за счет комбинационного футбола надо постараться наладить свою игру. Будет тяжело, придется столкнуться с серьезным прессингом. Легко на таком уровне не бывает, но если Россия удачно проведет два ближайших матча, то можно спокойно попадать в финальную стадию чемпионата Европы", — приводят слова Самедова "Известия".
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