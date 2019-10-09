Черчесов: два дня — мало для оценки Соболева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил новичка команды Александра Соболева.

фото: официальный сайт РФС

"Два дня — это мало для оценки. Мы никогда не принимаем скоропалительным решений. Сегодня он прошел еще один тест. Из тех, кто вызывает в сборную в первый раз, как правило, мало, кто себя сразу проявляет. Когда он окончательно вольется, тогда можно будет судить. Мы никого не торопим", — передает слова Дзюбы корреспондент Rusfootball.info.