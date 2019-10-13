Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, а также отметил, что подопечные Станислава Черчесова способны побороться с Бельгией за 1-е место в отборочной группе.
"Сборная России показала хороший уровень подготовки и хороший уровень реализации. Россия по праву вышла на турнир. Посмотрите на разницу забитых и пропущенных мячей.
У всех команд бывают игры, когда побеждаются гранды и проигрываются матчи аутсайдерам. Это футбол – мы любим его за непредсказуемость. Наши футболисты хорошо настроены и на одном дыхании прошли отборочные игры. Если вспомнить сборную при Капелло, то мы тоже довольно легко прошли отборочный турнир. Не всегда попадаются сильные соперники. Но самое главное, задача выполнена — мы на Евро. Не имеет значения, какое место заняла наша сборная. В нынешнем состоянии наша команда способна сыграть хороший матч с Бельгией.
На Евро мы сможем достичь хорошего результата. Самое главное болеть за наших ребят!", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Булыкин: в нынешнем состоянии наша сборная способна сыграть хорошо с Бельгией
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