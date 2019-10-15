Вратарь сборной Болгарии: сборная Англии преувеличивает в ситуации с расистскими оскорблениями

Голкипер сборной Болгарии Пламен Илиев не понимает скандала, который развернулся после отборочного матча Евро-2020 против Англии.Напомним, болгарские фанаты проявляли расизм по отношению к темнокожим игрокам соперника, в результате чего игра останавливалась. Во вторник из-за данного инцидента президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку."Если честно, я считаю, что фанаты вели себя хорошо. Я не слышал никаких оскорблений и полагаю, что футболисты сборной Англии несколько преувеличивают. Публика была хорошая, я не слышал оскорблений", — приводит слова Илиева The Guardian.