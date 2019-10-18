Стала известна стоимость билетов на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между национальными командами Сан-Марино и России, сообщает официальный сайт РФС.
Стоимость билета — 2340 рублей. Детям любого возраста для посещения матча требуется билет. В день матча билеты не будут продаваться ни в России, ни на территории Сан-Марино.
Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября на стадионе "Олимпико" в Серравалле. Начало встречи в 22:45 мск.
РФС назвал стоимость билетов на матч Сан-Марино - Россия
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