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Журналист Гордон: сломанное ребро не помешало Суркису по-мужски дать в челюсть Павелко

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал свою версию произошедшего конфликта между президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко и президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом и его братом Григорием, являющимся почетным членом УЕФА.

Инцидент случился во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020 Украина — Португалия (2:1) в президентской ложе "Олимпийского" в Киеве.

"Там были два президента Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, экс-премьер Валерий Пустовойтенко и еще несколько человек. Очень интересная интрига и очень неприглядная ситуация.

В президентскую ложу "Олимпийского" никто не может попасть без разрешения офиса президента. Там появились Григорий и Игорь Суркисы. Все знают, что их отношения с Андреем Павелко не просто натянутые, а вконец испорченные. Павелко не ожидал появления братьев Суркисов, потому что ему казалось, что разрешение на посещение президентской ложи может дать только он. А на матч братьев Суркисов действительно пригласил офис президента Украины. Это я лично проверил.

Когда в ложу вошел Григорий Суркис, к нему подошел Павелко, видимо, уже выпивший, как говорят мои источники, и в нецензурных выражениях стал требовать, чтобы тот покинул помещение.

Когда в третий раз Павелко развязно оскорбил Григория Суркиса, тот врезал ему с левой в челюсть. Я знаю, что Суркис сейчас ходит со сломанным на футболе ребром, но это не помешало ему ответить по-мужски. Павелко побежал жаловаться.

Информация, что Павелко попросили выгнать Суркиса ветераны АТО — вранье. Павелко должен принести извинения Суркису", — сказал Гордон.

Sport24


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Теги: сборная Украины Павелко Суркис Чемпионат Европы
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