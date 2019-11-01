Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Sport24 рассказал о контрольных матчах национальной команды в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы. Евро-2020, в финальный раунд которого сборная России вышла досрочно, начнется 12 июня.
— Есть уже какая-то информация по поводу соперников сборной по контрольным матчам в марте и непосредственно перед Евро-2020?
— На данный момент РФС ведет предварительную работу, но до жеребьевки чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте, говорить конкретно не имеет смысла. Важно четко понимать соперников по группе и расписание игр. Могу лишь сказать, что планируем провести две контрольные игры в марте и две — в первой декаде июня.
Сборная России планирует провести 4 контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2020
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