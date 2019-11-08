Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился мнением о своем вызове в сборную России на заключительные матчи отборочного этапа к чемпионату Европы с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Это не первое приглашение 23-летнего футболиста в национальную команду. Его дебют в сборной состоялся 13 октября во встрече 8-го тура отбора к Евро-2020 против Кипра (5:0).
"Сам удивлен. Тяжело, когда два года назад ты был в "Спартаке-2", а сейчас уже в национальной команде. Это фантастика. Показывает, что работа ведется не зря", — приводит слова Бакаева RT.
В этом сезоне полузащитник провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
Бакаев: тяжело, когда два года назад ты был в "Спартаке-2", а сейчас уже в сборной. Фантастика
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