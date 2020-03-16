Матч Швеция - Россия не состоится. На территорию Евросоюза будет запрещено въезжать из-за коронавируса

В ближайшие дни будет введен запрет на въезд на территорию Евросоюза сроком на 30 дней.

Фото: ТАСС

Об этом сообщил в своем твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



28 марта должен состояться товарищеский матч между Швецией и Россией. Таким образом, встреча будет перенесена на более поздний срок или отменена.



Ранее было объявлено, что руководство РПЛ завтра, 17 марта должно принять решение о порядке проведения матчей чемпионата России в связи с угрозой коронавируса.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Сейчас заболевание выявлено в 120 странах.