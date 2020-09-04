Чехия с Алексом Кралом одержала победу над Словакией

Встреча завершилась со счетом 3:1.
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал провел на поле всю игру.
Лига наций УЕФА
1 тур
Словакия - Чехия 1:3
1 тур
Словакия - Чехия 1:3
Голы: Цоуфал, 48, Дочкал, 53 (пен.), Крменчик, 86, Шранц, 88
Словакия: Грейф, Дьёмбер, Шкриньяр, Штетина, Пекарик, Грошовски, Гараслин, Дуда, Куцка, Лоботка, Боженик
Чехия: Вацлик, Калас, Челустка, Цоуфал, Боржил, Крал, Янкто (Провод, 68), Дочкал, Масопуст (Шевчик, 86), Дарида, Гложек (Крменчик, 72)
Предупреждения: Дарида, 4, Боженик, 49, Дьёмбер, 53, Куцка, 75