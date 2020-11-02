"Возвращение в сборную России — моя цель, сейчас я играю в ФНЛ, но история знает много примеров возвращения в сборную. Моя задача — набрать форму и вернуться", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".
Напомним, что Дмитрий выступал за национальную команду России в период с 2012 по 2018 год. В составе сборной защитник провел 46 матчей и забил 2 гола.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Комбаров принял участие в 12-и матчах и результативными действиями не отметился.
Дмитрий Комбаров: возвращение в сборную России — моя цель
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров заявил, что планирует вернуться в сборную России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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