Дмитрий Комбаров: возвращение в сборную России — моя цель

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров заявил, что планирует вернуться в сборную России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Возвращение в сборную России — моя цель, сейчас я играю в ФНЛ, но история знает много примеров возвращения в сборную. Моя задача — набрать форму и вернуться", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".

Напомним, что Дмитрий выступал за национальную команду России в период с 2012 по 2018 год. В составе сборной защитник провел 46 матчей и забил 2 гола.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Комбаров принял участие в 12-и матчах и результативными действиями не отметился.

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Теги: Комбаров Крылья Советов Сборная России
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