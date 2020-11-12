37-летний игрок в контрольном матче вышел в основе и покинул поле на 67-й минуте.
Таким образом, футболист отыграл 315 минут в 4 последних матчах в составе сборной России. Жирков провел по 90 минут в играх с Швецией и Турцией, а также 68 минут во встрече с Венгрией.
37-летний Жирков отыграл 315 минут в последних 4 матчах сборной России
Для полузащитника сборной России Юрия Жиркова товарищеский матч с Молдавией (0:0) стал 4-м подряд в стартовом составе национальной команды.
Фото: ФК "Зенит"
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