"На нашем общении конкуренция никак не сказывается. У нас рабочее общение, в основном во время сборов.
Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, а сборная – это мечта для футболиста – конечно, мне было обидно.
Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить", - сказал Максименко в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что Максименко и Сафонов по ходу отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года конкурировали за место в стартовом составе сборной России U-21. Во время октябрьских сборов главной национальной команды из-за проблем с составом Сафонов получил приглашение от Станислава Черчесова, однако Матвей так и не вышел на поле. Максименко стал основным вратарем молодежки, а также получил капитанскую повязку.
Максименко - о вызове Сафонова в сборную России: конечно, мне было обидно
Голкипер "Спартака" и молодежной сборной России Александр Максименко высказался о конкуренции с вратарем "Краснодара" Матвеем Сафоновым.
Фото: ФК "Спартак"
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