Боярский: у России нет ничего - ни обороны, ни атаки. Дырки сплошные везде. На одном Дзюбе далеко не уедешь

"Совсем не добрый вечер. Все, как я и предсказывал. Я так хотел ошибиться, чтобы мне сказал: "Ну что, болельщик вшивый, получил?!", а оказалось все наоборот. Бельгия так легко нас обыграла. Они старше всей нашей команды, но выглядели сегодня моложе и активнее в разы. У нас нет ничего: ни обороны, ни атаки. Дырки сплошные везде. На одном Дзюбе далеко не уедешь. Наша команда очень средняя. Нас сегодня тотально деклассировали. Печально все это", - приводит слова Боярского Sport24.
Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. На 10-й минуте счет в матче открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Случилось это после ошибки защитника сборной России Андрея Семенова. Футболист сборной России не смог выбить мяч после кросса в российскую штрафную, позволив Лукаку развернуться и пробить точно в угол ворот.
На 34-й минуте защитник Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев. В конце встречи Лукаку оформил дубль и довел счет до крупного.
Бельгийцы набрали 3 очка и идут на 1-м месте в группе B. Россия располагается на последнем, 4-м месте. В следующем туре россияне в Петербурге проведут матч с Финляндией, которая обыграла Данию (1:0) в 1-м туре Евро-2020. Этот матч пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск.
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Фото: ТАСС
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