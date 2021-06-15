В частности, Елена отметила хорошую игру Александра головой. Также, по ее словам, у Соболева есть умение обыгрывать соперников в штрафной площади. Кроме того, Елена заявила, что надеется увидеть мужа на поле в матчах Евро-2020.
"Перед каждой игрой я говорю, что он у меня — самый лучший! Пишу ему об этом в сообщениях. А если серьезно: он круто играет на втором этаже, почти все верхние единоборства остаются за ним. Он может обыграть соперника в штрафной, забить сумасшедший и невероятный гол. Всегда смотрю и удивляюсь, как так можно распоряжаться и владеть мячом.
Его игра вызывает у меня восхищение и удивление. <...> Очень хотим увидеть Сашу на поле. Если представится такая возможность, желаю ему получить удовольствие от игры и быть полезным для команды", - сказала Елена.
Источник: Sport24
Жена Соболева: игра Александра вызывает у меня восхищение и удивление
Елена Соболева, супруга форварда сборной России Александра Соболева, поделилась мнением об игровых способностях мужа.
Фото: Global Look Press
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